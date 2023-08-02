Алисса Томас оформила 5-й для себя трипл-дабл в сезоне женской НБА. В истории лиги никто другой не делал столько за всю карьеру

Форвард «Коннектикута» Алисса Томас набрала 21 очко, 20 подборов (личный рекорд) и 12 передач в матче женской НБА против « » (79:69).

Это девятый трипл-дабл Томас за карьеру и пятый в текущем сезоне. В истории WNBA никто другой не делал столько за всю карьеру.

Томас оформила трипл-дабл во втором матче подряд, она делала это несколько раз за сезон, чего ранее никогда не удавалось другим баскетболисткам лиги.

Томас стала первой в женской НБА, кому покорилась линейка 20-20-10.

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