Женская НБА. «Атланта» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Атланта» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Атланта – Коннектикут
22 июля. 20.00
Миннесота – Лас-Вегас
22 июля. 22.00
Даллас – Лос-Анджелес
23 июля. 3.00
Сиэтл – Чикаго
23 июля. 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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