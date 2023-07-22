Женская НБА. «Атланта» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Атланта» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Коннектикут

22 июля. 20.00

– Лас-Вегас

22 июля. 22.00

– Лос-Анджелес

23 июля. 3.00

Сиэтл –

23 июля. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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