Женская НБА. «Атланта» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Коннектикут жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Сиэтл жен Атланта жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Атланта» примет «Коннектикут», «Даллас» сыграет с «Лос-Анджелесом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Атланта – Коннектикут

22 июля. 20.00

Миннесота – Лас-Вегас

22 июля. 22.00

Даллас –  Лос-Анджелес

23 июля. 3.00

Сиэтл – Чикаго

23 июля. 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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