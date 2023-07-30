Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.
«Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Коннектикут – Миннесота
30 июля. 20.00
Атланта – Вашингтон
30 июля. 22.00
Индиана – Сиэтл
30 июля. 23.00
Лос-Анджелес – Нью-Йорк
30 июля. 23.00
Чикаго – Финикс
30 июля. 23.00
Лас-Вегас – Даллас
31 июля. 1.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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