Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» и другие матчи

Теги результаты женская НБА Финикс жен Чикаго жен Коннектикут жен Индиана жен Лос-Анджелес жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Атланта жен Даллас жен Лас-Вегас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.

«Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Миннесота

30 июля. 20.00

АтлантаВашингтон

30 июля. 22.00

Индиана – Сиэтл

30 июля. 23.00

Лос-Анджелес – Нью-Йорк

30 июля. 23.00

Чикаго – Финикс

30 июля. 23.00

Лас-Вегас – Даллас

31 июля. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий