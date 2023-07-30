Женская НБА. «Коннектикут» примет «Миннесоту», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут шесть матчей.

«Коннектикут» примет « », «Лас-Вегас» сыграет с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Коннектикут – Миннесота

30 июля. 20.00

–

30 июля. 22.00

– Сиэтл

30 июля. 23.00

Лос-Анджелес – Нью-Йорк

30 июля. 23.00

Чикаго – Финикс

30 июля. 23.00

Лас-Вегас – Даллас

31 июля. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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