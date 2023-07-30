Бриттни Грайнер пропустит 2 матча из-за проблем с психическим здоровьем

Центровая «Финикса» Бриттни Грайнер не полетела с командой в двухматчевый выездной тур, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье, сообщает ESPN.com.

«Клуб полностью поддерживает Бриттни, и мы продолжим работать вместе над ее скорым возвращением», – говорится в заявлении «Меркьюри».

Баскетболистка пропустит гостевые матчи против « » и « », которые пройдут 30 июля и 1 августа.

Грайнер участвовала в 20 из 23 матчей « » в своем первом сезоне женской НБА после возвращения из России, где она провела почти 10 месяцев в тюрьме за контрабанду наркотических средств.

В феврале прошлого года американскую баскетболистку УГМК задержали в аэропорту «Шереметьево» при попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. В августе суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима. В декабре олимпийскую чемпионку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет за продажу оружия.

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