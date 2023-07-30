Бриттни Грайнер пропустит 2 матча из-за проблем с психическим здоровьем

Теги женская НБА Финикс жен Чикаго жен Индиана жен Бриттни Грайнер Баскетбол

Центровая «Финикса» Бриттни Грайнер не полетела с командой в двухматчевый выездной тур, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье, сообщает ESPN.com.

«Клуб полностью поддерживает Бриттни, и мы продолжим работать вместе над ее скорым возвращением», – говорится в заявлении «Меркьюри».

Баскетболистка пропустит гостевые матчи против «Чикаго» и «Индианы», которые пройдут 30 июля и 1 августа. 

Грайнер участвовала в 20 из 23 матчей «Финикса» в своем первом сезоне женской НБА после возвращения из России, где она провела почти 10 месяцев в тюрьме за контрабанду наркотических средств.

В феврале прошлого года американскую баскетболистку УГМК задержали в аэропорту «Шереметьево» при попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. В августе суд приговорил ее к 9 годам колонии общего режима. В декабре олимпийскую чемпионку обменяли на россиянина Виктора Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет за продажу оружия.

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4 комментария

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RealFlector
Ответ Назар Игорь
Кто бы сомневался что нормальный человек повезëт наркосодержащие препараты в чужую страну. Ещё легко отделалась, в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, СА вплоть до пожизненного, а в СА плюс и публичная порка.
кто бы сомневался, что использовать мельдоний после его запрета никто не будет. ан нет, использовали. от шараповой до крушельницкого. тащить наркотики плохо, но сажать на 9 лет за 0.7 грамма - чистая политика.
+3
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Назар Игорь
Кто бы сомневался что нормальный человек повезëт наркосодержащие препараты в чужую страну. Ещё легко отделалась, в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, СА вплоть до пожизненного, а в СА плюс и публичная порка.
+3
-2
+1
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