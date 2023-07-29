Виктор Бут о Бриттни Грайнер: «По‑человечески я ей желаю всего хорошего»

Российский предприниматель Виктор Бут рассказал о своем отношении к американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую в феврале прошлого года задержали при попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево».

Химкинский городской суд в августе приговорил олимпийскую чемпионку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. В декабре спортсменку обменяли на Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет по нескольким пунктам обвинения.

Бриттни провела в заключении почти 10 месяцев.

«За судьбой Грайнер слежу, к сожалению, только по каким‑то отдельным новостям, физически времени не хватает. Знаете, по‑человечески я ей желаю всего хорошего. Как и любому человеку, прошедшему через подобный опыт, ей стоит посочувствовать. Но, как спортсмен, конечно, пример она молодежи подала не очень хороший», – сказал Бут.

В пятницу Бут принял участие в футбольном гала‑матче экономического форума «Россия – Африка».

«Стараюсь быть в форме, периодически занимаюсь спортом. Правда, очень давно не играл в футбол, боялся, что по мячу не попаду. Но вроде бы получилось нормально», – отметил Бут.

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