Виктор Бут о Бриттни Грайнер: «По‑человечески я ей желаю всего хорошего»

Теги чемпионат России жен женская НБА Финикс жен Бриттни Грайнер Политика Баскетбол

Российский предприниматель Виктор Бут рассказал о своем отношении к американской баскетболистке Бриттни Грайнер, которую в феврале прошлого года задержали при попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево».

Химкинский городской суд в августе приговорил олимпийскую чемпионку к 9 годам колонии общего режима по делу о контрабанде наркотических средств. В декабре спортсменку обменяли на Бута, осужденного в США в 2012 году на 25 лет по нескольким пунктам обвинения.

Бриттни провела в заключении почти 10 месяцев.

«За судьбой Грайнер слежу, к сожалению, только по каким‑то отдельным новостям, физически времени не хватает. Знаете, по‑человечески я ей желаю всего хорошего. Как и любому человеку, прошедшему через подобный опыт, ей стоит посочувствовать. Но, как спортсмен, конечно, пример она молодежи подала не очень хороший», – сказал Бут.

В пятницу Бут принял участие в футбольном гала‑матче экономического форума «Россия – Африка».

«Стараюсь быть в форме, периодически занимаюсь спортом. Правда, очень давно не играл в футбол, боялся, что по мячу не попаду. Но вроде бы получилось нормально», – отметил Бут.

💥 Бриттни Грайнер провела в российской тюрьме 293 дня. Ее обменяли на «торговца смертью» Виктора Бута

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17 комментариев

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Rad0
"Российский предприниматель"

xD
+47
-4
+43
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fedorbazaykin
Витя, что за ерунда? Тебя обменяли чтобы ты вместо Грайнер центрил в "УГМК", а ты в какой-то футбол пошёл
+20
-1
+19
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Стэн Смит
Предприниматель)).
+19
-1
+18
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bel01
А фильм с Ником Кейджем по биографии Бута - реально зачётный.
Золотая классика кино.
+10
0
+10
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svft
- Всего хорошего!
- Бут здоров!
+4
0
+4
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Давай Так
Ответ Сергей
Да у нас по мясу половина футболеров не попадает
Нормально ты "Спартак" приплёл.
+3
0
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Спаситель ты мой, добавил Бут
+2
0
+2
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Наталья Кузнецова
Ответ Rad0
"Российский предприниматель" xD
Ипэшник на упрощёнке. Николас Кейдж нам всё показал.
+3
-1
+2
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<PECHENEG>
Ответ erabog@icloud.com
Комментарий удален пользователем
Реноватор
+5
-3
+2
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Сергей
Ответ Давай Так
Нормально ты "Спартак" приплёл.
Ну да, даже неловко как то
+2
0
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erabog@icloud.com
Комментарий удален пользователем
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Rahym Hommadow
А кто такой этот предприниматель Бут ? Не знаю честно
+1
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Черчесыч
Молодец, а то сейчас тебе объяснят, что ты за человек
+2
-2
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Волька-ибн-Алёша
стоило президенту заговорить, бросить взгляд из-под седоватых бровей,
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Superkenguroo
Предприниматель
ИП ещё бы написали
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