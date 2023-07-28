Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Даллас» сыграет с «Вашингтоном»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Нью-Йорк» примет « », «Даллас» сыграет с « », «Чикаго» – с « ».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

– Миннесота

29 июля. 3.00

– Вашингтон

29 июля. 3.00

Чикаго – Сиэтл

29 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Beastie Boys – настоящие, а не гламурные фаны «Никс». Их песни – подробный путеводитель по истории клуба