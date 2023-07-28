Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Даллас» сыграет с «Вашингтоном»

Теги результаты женская НБА Чикаго жен Миннесота жен Нью-Йорк жен Сиэтл жен Вашингтон жен Даллас жен Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Даллас» сыграет с «Вашингтоном», «Чикаго» – с «Сиэтлом».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Миннесота

29 июля. 3.00

Даллас – Вашингтон

29 июля. 3.00

Чикаго – Сиэтл

29 июля. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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