Женская НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Даллас» сыграет с «Вашингтоном»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Даллас» сыграет с «Вашингтоном», «Чикаго» – с «Сиэтлом».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Нью-Йорк – Миннесота
29 июля. 3.00
Даллас – Вашингтон
29 июля. 3.00
Чикаго – Сиэтл
29 июля. 3.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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