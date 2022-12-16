Синан Гюлер завершил карьеру
39-летний турецкий атакующий защитник Синан Гюлер объявил о завершении карьеры.
Гюлер начал карьеру 22 года назад в «Бешикташе» и завершил в составе «Дарушафаки». Также он выступал за «Анадолу Эфес», «Галатасарай» и «Фенербахче», выиграв два титула чемпиона турецкой лиги, два Кубка Турции, три Суперкубка Турции и Еврокубок-2016.
В составе сборной Турции Гюлер принял участие в пяти Евробаскетах (2009, 2011, 2013, 2015, 2017) и двух чемпионатах мира (2010, 2014).
Церемония в честь Гюлера состоится 20 декабря перед матчем «Дарушафака» – «Хапоэль Иерусалим» в рамках Лиги чемпионов.
Надаль как-то получил мячом в лицо от Газоля – в рекламе часовщиков. А еще они сняли похотливое зазеркалье с Роналду
Комментарии