Синан Гюлер завершил карьеру

39-летний турецкий атакующий защитник Синан Гюлер объявил о завершении карьеры.

Гюлер начал карьеру 22 года назад в «Бешикташе» и завершил в составе «Дарушафаки». Также он выступал за «Анадолу Эфес», «Галатасарай» и «Фенербахче», выиграв два титула чемпиона турецкой лиги, два Кубка Турции, три Суперкубка Турции и Еврокубок-2016.

В составе сборной Турции Гюлер принял участие в пяти Евробаскетах (2009, 2011, 2013, 2015, 2017) и двух чемпионатах мира (2010, 2014).

Церемония в честь Гюлера состоится 20 декабря перед матчем « » – «Хапоэль Иерусалим» в рамках Лиги чемпионов.

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