Шакил О’Нил о Топ-10 Джулиуса Ирвинга: «Это великий Доктор Джей. Он может говорить что угодно»
Член зала славы Шакил О’Нил заступился за легенду лиги Джулиуса Ирвинга, который не включил в свою Топ-10 всех времен действующих звезд, таких как Стефен Карри и Леброн Джеймс.
«Я ничего не имею против списка Доктора Джея.
Это великий Доктор Джей. Он проложил путь для всех нас. Он может говорить что угодно, и никто не должен это обсуждать», – заявил О’Нил.
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