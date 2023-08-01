Шакил О’Нил о Топ-10 Джулиуса Ирвинга: «Это великий Доктор Джей. Он может говорить что угодно»

Член зала славы ’Нил заступился за легенду лиги , который не включил в свою Топ-10 всех времен действующих звезд, таких как Стефен Карри и Леброн Джеймс.

«Я ничего не имею против списка Доктора Джея.

Это великий Доктор Джей. Он проложил путь для всех нас. Он может говорить что угодно, и никто не должен это обсуждать», – заявил О’Нил.

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