«От лица клуба и всех болельщиков желаем скорейшего выздоровления». «Локомотив-Кубань» отреагировал на новость об избиении Никиты Шабалкина

Краснодарский « » пожелал скорейшего выздоровления чемпиону Европы 2007 года бывшему игроку команды Никите Шабалкину, который был избит 31 июля в Подмосковье.

«Как сообщают СМИ, бывший форвард сборной России и «Локо» подвергся жесткому нападению и получил серьезные повреждения.

В составе сборной России в 2007 году Шабалкин выиграл Чемпионат Европы. Он защищал цвета «Локо» в сезонах-2011/12 и 12/13.

От лица клуба и всех болельщиков желаем Никите Шабалкину скорейшего выздоровления», – говорится в сообщении на официальном сайте «Локо».

Как сообщает телеграм-канал Baza, Шабалкин подрался с хозяином автомойки 37-летним Спартаком Бабаяном. После драки баскетболиста госпитализировали с травмой головы. Бабаян отправился писать заявление на Шабалкина.

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