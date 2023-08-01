Карл-Энтони Таунс снова чувствует себя полностью здоровым

По словам журналиста The Athletic Джона Кравчински, центровой «Миннесоты» , пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы икроножной мышцы, снова чувствует себя полностью здоровым.

«Он сказал это несколько раз, как публично, так и в личной беседе. Также он отметил, что в прошлом сезоне он не был полностью здоров.

Когда я встретил его в Лас-Вегасе, он сказал, что впервые после травмы снова чувствует себя полностью здоровым», – заявил Кравчински.

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