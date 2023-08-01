У «Финикса» нет выгодных предложений по Деандре Эйтону

Теги возможные переходы Финикс НБА Фрэнк Вогель Деандре Эйтон Баскетбол

У «Финикса» на данный момент нет выгодных предложений по центровому Деандре Эйтону, которые могли бы повысить шансы команды на победу в чемпионате.

«Санз» ранее неоднократно упоминались в слухах по возможному обмену Эйтона. В 2021 году клуб не стал продлевать с 1-м номером драфта контракт, у баскетболиста были напряженные отношения с бывшим главным тренером Монти Уильямсом.

Новый тренер «Финикса» Фрэнк Вогель выразил желание наладить отношения с Эйтоном и найти ему оптимальную роль в команде.

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1 комментарий

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dl
Мне кажется Эйтон - лучший ресурс для Финикса. Ничего сопоставимого по возможному импакту за него не получишь. Пол и Монти ушли - самое время проверить, что там еще осталось от потенциала.
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