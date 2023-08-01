У «Финикса» нет выгодных предложений по Деандре Эйтону

У « » на данный момент нет выгодных предложений по центровому , которые могли бы повысить шансы команды на победу в чемпионате.

«Санз» ранее неоднократно упоминались в слухах по возможному обмену Эйтона. В 2021 году клуб не стал продлевать с 1-м номером драфта контракт, у баскетболиста были напряженные отношения с бывшим главным тренером Монти Уильямсом.

Новый тренер «Финикса» выразил желание наладить отношения с Эйтоном и найти ему оптимальную роль в команде.

Пол Пирс напрасно сравнивает себя с Дуэйном Уэйдом. Одна эпоха, разный масштаб, единственный вывод

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой