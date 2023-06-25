«Санз» решили сохранить Деандре Эйтона на следующий сезон

«Финикс» планирует оставить центрового в составе команды на следующий сезон, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Санз» считают, что ценность Эйтона для клуба достигла рекордно высокого уровня с добавлением Брэдли Била и Кевина Дюрэнта. Руководство клуба хочет посмотреть, как они будут играть вместе.

Ранее сообщалось, что «Финикс» хочет приобрести форварда «Филадельфии» Тобайаса Харриса в результате трехстороннего обмена с участием Эйтона.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била