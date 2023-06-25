«Санз» решили сохранить Деандре Эйтона на следующий сезон
«Финикс» планирует оставить центрового Деандре Эйтона в составе команды на следующий сезон, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
«Санз» считают, что ценность Эйтона для клуба достигла рекордно высокого уровня с добавлением Брэдли Била и Кевина Дюрэнта. Руководство клуба хочет посмотреть, как они будут играть вместе.
Ранее сообщалось, что «Финикс» хочет приобрести форварда «Филадельфии» Тобайаса Харриса в результате трехстороннего обмена с участием Эйтона.
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