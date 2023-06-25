«Санз» решили сохранить Деандре Эйтона на следующий сезон

Теги возможные переходы Финикс НБА Деандре Эйтон Баскетбол

«Финикс» планирует оставить центрового Деандре Эйтона в составе команды на следующий сезон, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

«Санз» считают, что ценность Эйтона для клуба достигла рекордно высокого уровня с добавлением Брэдли Била и Кевина Дюрэнта. Руководство клуба хочет посмотреть, как они будут играть вместе.

Ранее сообщалось, что «Финикс» хочет приобрести форварда «Филадельфии» Тобайаса Харриса в результате трехстороннего обмена с участием Эйтона.

Громкий переход в НБА – в «Финиксе» еще одна звезда! Все об обмене Брэдли Била

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4 комментария

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Айрат Ситдиков
Крис Пола тоже) но думаю если и будут менять, то ближе к дедлайну
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Tim Timson
ага ценность. в первый же день открытия рынка скинут видимо).. мяча он видеть не будет наверное даже на тренировках, в обороне он пахать не особо хочет.. на всякий случай сходили бы за каким нибудь центром рабочим на минималку)
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tu-tang
Короче, каждый "журналист-эксперт", в погоне за кликами и просмотрами, накидывает по свойму
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Stranfio
На самом деле, пока можно его придержать и обменять в дедлайн, если Вогель с ним сделает чудо и превратит в хорошего защитника, в чем в принципе может случится, но опять таки, может и не случится))))
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