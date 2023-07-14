Фрэнк Вогель – про Эйтона: «Мы сможем заставить парней бегать по периметру, зная, что у них за спиной стоит гигант, готовый блокировать броски, забирать отскоки и выводить нас в быстрый отрыв»

Теги Финикс НБА Фрэнк Вогель Деандре Эйтон Баскетбол

Главный тренер «Финикса» Фрэнк Вогель верит в способность выстроить чемпионскую защиту в предстоящем сезоне.

«Мы определенно более талантливы в нападении, чем в защите. В этом нет никаких сомнений.

Но если большой парень [Деандре Эйтон] будет играть в этом году так, как я рассчитываю, и действительно станет якорем нашей защиты – мы сможем заставить парней бегать по периметру, «летать» и бороться за мяч, зная, что у них за спиной стоит гигант, готовый блокировать броски, забирать отскоки и выводить нас в быстрый отрыв. Думаю, у нас есть все шансы быть сильными на обеих сторонах площадки», – заявил Вогель в эфире радио SiriusXM NBA.

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2 комментария

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фанат баскетбола
Ахахаха
+3
0
+3
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Roman Boroveev
А он точно готов? В последнем плей офф хотелось палочкой в него потыкать, хоть чтоб немного пошевелился
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