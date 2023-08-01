«Никс» подписали Дуэйна Вашингтона-младшего

Теги переходы Нью-Йорк НБА Дуэйн Вашингтон-младший Баскетбол

«Никс» официально подписали контракт с разыгрывающим Дуэйном Вашингтоном-младшим (23 года, 191 см).

Подробности сделки не сообщаются.

В минувшем сезоне Дуэйн провел 31 матч за «Финикс», его средние показатели составили 7,9 очка, 2,0 передачи и 1,2 подбора за игру.

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