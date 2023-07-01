«Никс» обменяют Оби Топпина в «Пэйсерс» на два пика 2-го раунда
«Никс» завершают обмен, в результате которого тяжелый форвард Оби Топпин (25 лет, 206 см) перейдет в «Пэйсерс».
«Нью-Йорк» получит два выбора во втором раунде драфта.
Топпин был выбран под 8-м номером на драфте 2020 года.
В прошедшем регулярном чемпионате форвард набирал в среднем 7,4 очка и 2,8 подбора за игру при реализации 44,6% бросков с игры и 34,4% из-за дуги.
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А то зашалили в твиттере, какой он замечательный, но это же тупенькая данк-машина. Рад за Никс, что осознали это)