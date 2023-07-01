«Никс» обменяют Оби Топпина в «Пэйсерс» на два пика 2-го раунда

Теги переходы Индиана Нью-Йорк НБА Оби Топпин Баскетбол

«Никс» завершают обмен, в результате которого тяжелый форвард Оби Топпин (25 лет, 206 см) перейдет в «Пэйсерс».

«Нью-Йорк» получит два выбора во втором раунде драфта.

Топпин был выбран под 8-м номером на драфте 2020 года.

В прошедшем регулярном чемпионате форвард набирал в среднем 7,4 очка и 2,8 подбора за игру при реализации 44,6% бросков с игры и 34,4% из-за дуги.

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5 комментариев

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Zero Zero
Ещё три года назад парня брали в лоторее драфта. Согласен, что звездой Оби не стать, но не на пики второго раунда же менять
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Vegas931
Индиана по составу уверенно заходит в ПИ, а то и 6 место
+2
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Эдуард Элверс
Ответ Zero Zero
Ещё три года назад парня брали в лоторее драфта. Согласен, что звездой Оби не стать, но не на пики второго раунда же менять
Да, тоже грустно. Но больше за него не получить к сожалению. Первый раунд никто не даст. А играть он не будет в Никс. Конфликт с тренером. Тибодо простт бы не давал ему время на площадке
+2
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Marbury_3
Ожидания фанов НИКС перед драфтом 2020: Халибертон.
Фронт-офис НИКС: выбираем клиента агенства сына и меняем на 2 пика 2-го раунда
+1
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Дмитрий Куркаев
Штош, слава богу, идеальная цена Топпину.
А то зашалили в твиттере, какой он замечательный, но это же тупенькая данк-машина. Рад за Никс, что осознали это)
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