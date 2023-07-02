Донте Дивинченцо будет играть за «Никс» – 50 миллионов за 4 года

Теги переходы Нью-Йорк НБА Донте Дивинченцо Баскетбол

Защитник Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см) договорился о четырехлетнем соглашении с «Нью-Йорком». ESPN информирует, что контракт рассчитан на 50 миллионов долларов.

Прошлый сезон Дивинченцо провел за «Голден Стэйт», где в среднем набирал 9,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи при 40% и 5,3 попытки из-за дуги.

Дивинченцо – третий игрок «Никс», который ранее выступал за университет Виллановы после Джейлена Брансона и Джоша Харта.

Перед открытием рынка свободных агентов в НБА Дивинченцо отклонил опцию на следующий сезон, которая была рассчитана на 4,7 млн долларов.

Ранее «Никс» отдали форварда Оби Топпина в «Индиану», чтобы освободить место в ростере и получить возможность выдать Дивинченцо контракт по полному исключению среднего уровня для команды, не платящей налог на роскошь.

4 комментария

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kolyan#15
11-13 млн в год, отличная сделка для команды
+4
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pawell
не фонтан для Никс
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kolyan#15
Ответ *MVP*
12.5, нет?
А там ЗП будет гулять у него.
+1
0
+1
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*MVP*
Ответ kolyan#15
11-13 млн в год, отличная сделка для команды
12.5, нет?
0
0
0
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