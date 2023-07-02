Донте Дивинченцо будет играть за «Никс» – 50 миллионов за 4 года
Защитник Донте Дивинченцо (26 лет, 193 см) договорился о четырехлетнем соглашении с «Нью-Йорком». ESPN информирует, что контракт рассчитан на 50 миллионов долларов.
Прошлый сезон Дивинченцо провел за «Голден Стэйт», где в среднем набирал 9,4 очка, 4,4 подбора и 3,5 передачи при 40% и 5,3 попытки из-за дуги.
Дивинченцо – третий игрок «Никс», который ранее выступал за университет Виллановы после Джейлена Брансона и Джоша Харта.
Перед открытием рынка свободных агентов в НБА Дивинченцо отклонил опцию на следующий сезон, которая была рассчитана на 4,7 млн долларов.
Ранее «Никс» отдали форварда Оби Топпина в «Индиану», чтобы освободить место в ростере и получить возможность выдать Дивинченцо контракт по полному исключению среднего уровня для команды, не платящей налог на роскошь.
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