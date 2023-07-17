«Нью-Йорк» сохранит Джерико Симса

« » не станет отчислять тяжелого форварда Джерико Симса (24 года, 208 см), информирует журналист The Athletic Фред Катц. Сегодня дедлайн в контракте баскетболиста.

Симсу будут гарантированы 1,2 млн долларов за сезон-2023/24, после 20 августа – 1,9 млн.

В 52 матчах прошедшей регулярки участник данк-контеста-2023 набирал в среднем 3,4 очка 4,7 подбора.

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