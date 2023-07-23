«Этого не было». Агент Джимми Батлера обвинил Гранта Уильямса во лжи

Агент форварда « » Джимми Батлера Бернард Ли отреагировал на историю о стычке с Батлером и обвинил форварда « » во лжи.

«Получаю передачу, и Джимми перед броском говорит: «Не, он не в игре». Я реализовал трехочковый и прокричал: «Не, мазафакер, я в игре!». Всегда буду отвечать. Первым никогда не говорю гадости, ты же знаешь. Я не любитель трештока – слишком спокойный для этого.

Затем, в следующем владении, Джимми толкается в посте, бум, останавливается, поворачивается – «энд-уан». Джимми говорит: «Я тоже в игре, мазафакер!» – ранее рассказал Уильямс.

«Этого не было, ха-ха», – прокомментировал Ли.

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