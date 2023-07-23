«Этого не было». Агент Джимми Батлера обвинил Гранта Уильямса во лжи

Теги Даллас Майами НБА фото Джимми Батлер Грант Уильямс Баскетбол

Агент форварда «Майами» Джимми Батлера Бернард Ли отреагировал на историю Гранта Уильямса о стычке с Батлером и обвинил форварда «Далласа» во лжи.

«Получаю передачу, и Джимми перед броском говорит: «Не, он не в игре». Я реализовал трехочковый и прокричал: «Не, мазафакер, я в игре!». Всегда буду отвечать. Первым никогда не говорю гадости, ты же знаешь. Я не любитель трештока – слишком спокойный для этого.

Затем, в следующем владении, Джимми толкается в посте, бум, останавливается, поворачивается – «энд-уан». Джимми говорит: «Я тоже в игре, мазафакер!» – ранее рассказал Уильямс.

«Этого не было, ха-ха», – прокомментировал Ли.

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1 комментарий

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ygcn5c2ty9
Его агент лично в следующем владении сверху поставил
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