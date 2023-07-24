Джимми Батлер: «Майами» станет чемпионом НБА-2024»

Лидер « » пообещал принести организации чемпионство в следующем году.

Батлер находится в туре по Китаю. В разговоре с прессой MVP Востока-2023 подвел итоги года, отметив, что сезон «разочаровал, потому что «Хит» знали, что способны выиграть титул», а затем дал прогноз на следующий год.

«Я уже это говорил и повторюсь, но «Майами» станет чемпионом НБА-2024», – сказал Батлер.

Завершил разговор форвард словами, что тур по Китаю был «абсолютно невероятным», и он расстроен, что поездка подходит к концу.

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