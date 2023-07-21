Грант Уильямс вспомнил стычку с Батлером: «Джимми говорит: «Я тоже в игре, мазафакер!» И я такой: «Да мне *****». Всегда буду отвечать, но первым никогда не говорю гадости»

Форвард « » поделился деталями конфликта с лидером « » во второй игре финала Востока (3-4).

«Забавная история. Второй матч, мы, вроде, выигрываем в восемь очков, я играю хорошо. Получаю передачу, и Джимми перед броском говорит: «Не, он не в игре». Я реализовал трехочковый и прокричал: «Не, мазафакер, я в игре!». Всегда буду отвечать. Первым никогда не говорю гадости, ты же знаешь. Я не любитель трештока – слишком спокойный для этого.

Затем, в следующем владении, Джимми толкается в посте, бум, останавливается, поворачивается – «энд-уан». Джимми говорит: «Я тоже в игре, мазафакер!» И я такой: «Да мне *****», – мы толкаемся лбами туда-сюда, потому что я не отступлю. В той серии мы ничего не попадали, нас просто выносили.

После матча выхожу к СМИ и говорю: «Он надрал мне задницу, но я вернусь в следующей игре – ни от кого не убегу, не испугаюсь, не позволю издеваться над собой». В следующей встрече я отлично защищался, у Джимми не шла игра, я заблокировал его бросок, если помнишь. Джимми знает, что все это построено на уважении, мы соперничаем по своей природе. После этого Батлер даже сказал, что уважает меня, что это делается, чтобы завести себя.

В итоге мы проигрываем серию – отстой, потому что если бы вышли в финал, кто знает, что произошло бы? Мир устроен загадочным образом», – рассказал Уильямс в разговоре с Тео Пинсоном.

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