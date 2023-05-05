Бывший игрок и генменеджер НБА Лэнс Блэнкc умер в возрасте 56 лет

Теги происшествия Детройт Клипперс Миннесота Финикс НБА Лэнс Блэнкc Баскетбол

Бывший игрок и управленец НБА Лэнс Блэнкc умер в возрасте 56 лет в Далласе.

Блэнкс отыграл в НБА три сезона, а затем работал скаутом и руководителем клубного офиса.

Лэнс был генеральным менеджером «Финикса», помощником генерального менеджера «Кливленда», а также скаутом «Сан-Антонио» и «Клипперс».

Блэнкс играл в НБА за «Детройт», который выбрал его в первом раунде драфта в 1990 году, а также за «Миннесоту».

Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaslover
Светлая память.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий