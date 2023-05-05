Бывший игрок и генменеджер НБА Лэнс Блэнкc умер в возрасте 56 лет
Бывший игрок и управленец НБА Лэнс Блэнкc умер в возрасте 56 лет в Далласе.
Блэнкс отыграл в НБА три сезона, а затем работал скаутом и руководителем клубного офиса.
Лэнс был генеральным менеджером «Финикса», помощником генерального менеджера «Кливленда», а также скаутом «Сан-Антонио» и «Клипперс».
Блэнкс играл в НБА за «Детройт», который выбрал его в первом раунде драфта в 1990 году, а также за «Миннесоту».
Аферистка по кличке «Мама» обчистила Родмана и других звезд НБА и НФЛ на 10 млн. А Деннис благодарил ее на церемонии введения в Зал славы
1 комментарий