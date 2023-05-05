Бывший игрок и управленец НБА Лэнс Блэнкc умер в возрасте 56 лет в Далласе.

Блэнкс отыграл в НБА три сезона, а затем работал скаутом и руководителем клубного офиса.

Лэнс был генеральным менеджером « », помощником генерального менеджера «Кливленда», а также скаутом «Сан-Антонио» и « ».

Блэнкс играл в НБА за « », который выбрал его в первом раунде драфта в 1990 году, а также за «Миннесоту».

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