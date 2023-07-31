Уилли Коули-Стайн стал игроком «Варезе»

Американский центровой (29 лет, 213 см) официально перешел в « ».

Коули-Стайн тренировался с «Рокетс» перед началом сезона-22/23, но не попал в итоговый состав команды, после чего выступал в G-лиге.

В апреле он все же заключил соглашение с «Хьюстоном», но не сыграл за команду.

На счету центрового 422 матча в регулярном чемпионате НБА со средними показателями 8,7 очка и 5,8 подбора.

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