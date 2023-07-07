Фрэнк Джексон продолжит карьеру в «Виллербане»

Теги переходы Turkish Airlines EuroLeague НБА чемпионат Франции LDLC АСВЕЛ Виллербан G-лига Фрэнк Джексон Баскетбол

Разыгрывающий Фрэнк Джексон (25 лет, 191 см) перешел в «Виллербан».

Контракт рассчитан на сезон-23/24.

Большую часть минувшего чемпионата Джексон провел в G-лиге за фарм-команду «Юты», набирая 23,2 очка в 23 матчах. За основную команду он сыграл один раз.

Всего на счету американца 214 матчей в НБА, он набирал в них 8,5 очка и 1,0 передачи за игру.

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