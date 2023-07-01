Испанец Изан Альманса проведет сезон в команде G-лиги «Игнайт»

Испанский проспект Изан Альманса (18 лет, 208 см) проведет следующий сезон в команде G-лиги НБА «Игнайт».

Альманса – MVP чемпионата мира U17 и Евробаскета U18. Он претендует на высокий выбор в первом раунде драфта НБА 2024 года.

Последние два года Альманса провел в лиге Overtime Elite. В минувшем сезоне форвард набирал 9,9 очка и 2,1 подбора в среднем за игру.

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