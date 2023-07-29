Лука Дончич: «Для меня большая честь быть капитаном сборной»

Теги Даллас сборная Словении НБА Эдо Мурич Лука Дончич Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич взял на себя роль капитана команды, поскольку Эдо Мурич пропустит предстоящий чемпионат мира из-за разрыва передней крестообразной связки.

«Для меня большая честь быть капитаном. Мы приняли это решение вместе с тренером и игроками. Очень горжусь этим.

Это не новая роль для меня. Я уже был капитаном национальной сборной, а также в «Далласе». Не знаю, как к ней готовиться. Этому нельзя научиться. Или это в тебе есть, или нет», – сказал Дончич.

Выведение игровых номеров из обращения – важная традиция НБА. Но иногда эта система дает сбой

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