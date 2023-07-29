Лука Дончич: «Для меня большая честь быть капитаном сборной»

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич взял на себя роль капитана команды, поскольку Эдо Мурич пропустит предстоящий чемпионат мира из-за разрыва передней крестообразной связки.

«Для меня большая честь быть капитаном. Мы приняли это решение вместе с тренером и игроками. Очень горжусь этим.

Это не новая роль для меня. Я уже был капитаном национальной сборной, а также в « ». Не знаю, как к ней готовиться. Этому нельзя научиться. Или это в тебе есть, или нет», – сказал Дончич.

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