Стивен Эй Смит: «Джейлен Брансон станет чемпионом раньше, чем Джоэл Эмбиид»
Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что Джейлен Брансон («Нью-Йорк») станет чемпионом раньше, чем Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Трэй Янг («Атланта»).
«Я помню, как Эмбиид рыдал после того, как они проиграли Каваю Ленарду и «Торонто», когда мяч четыре раза ударился о дужку. Я даже не представляю, как сильно он рыдал в те выходные.
Я выберу Джейлена Брансона и «Никс», потому что не уверен, что «Филадельфия» сможет приобрести нужных игроков в помощь Эмбииду.
И я, конечно, не верю в чемпионство «Хоукс». Так что я выбираю «Никс», – сказал Смит.
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