Стивен Эй Смит: «Джейлен Брансон станет чемпионом раньше, чем Джоэл Эмбиид»

Теги Атланта Нью-Йорк Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Трэй Янг Джейлен Брансон Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что Джейлен БрансонНью-Йорк») станет чемпионом раньше, чем Джоэл Эмбиид («Филадельфия») и Трэй ЯнгАтланта»).

«Я помню, как Эмбиид рыдал после того, как они проиграли Каваю Ленарду и «Торонто», когда мяч четыре раза ударился о дужку. Я даже не представляю, как сильно он рыдал в те выходные.

Я выберу Джейлена Брансона и «Никс», потому что не уверен, что «Филадельфия» сможет приобрести нужных игроков в помощь Эмбииду.

И я, конечно, не верю в чемпионство «Хоукс». Так что я выбираю «Никс», – сказал Смит.

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2 комментария

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Tim Timson
пока больше похоже,что никто из этой троицы не выиграет чемп)
+2
0
+2
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Максим Макеев
А Никс прям гении менеджмента
ну ну
+1
0
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