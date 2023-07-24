Журналист Кит Помпи о возможном переходе Эмбиида в «Никс»: «У Джоэла уже есть дом в Нью-Йорке»

По словам журналиста The Philadelphia Inquirer Кита Помпи, переход центрового «Филадельфии» в « » вполне реален.

«Я бы сказал, что Эмбиид может перейти в «Никс». Леон Роуз раньше был его агентом, у Джоэла уже есть дом в Нью-Йорке, он у него уже давно.

И не секрет, что «Никс» копят пики первого раунда в надежде, что Эмбиид запросит обмен. Если Джоэл Эмбиид станет игроком «Никс», эта команда превратится в одну из лучших команд Востока. И я вполне могу себе это представить», – сказал Помпи.

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