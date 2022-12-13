«Сперс» подписали Стэнли Джонсона на год

подписал однолетний контракт с форвардом (26 лет, 198 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

В минувшем сезоне 8-й номер драфта-2015 провел 48 матчей за , набирая в среднем 6,7 очка, 3,2 подбора и 1,7 передачи.

В августе калифорнийцы обменяли Джонсона в «Юту», которая отчислила игрока перед началом регулярного чемпионата.

Спасибо США за зимнее время, а баскетбольным богам – за здорового Энтони Дэвиса. Мои любимые игроки и команды ноября