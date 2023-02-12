«Сперс» отчислят Стэнли Джонсона

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«Сан-Антонио» расторгнет контракт с форвардом Стэнли Джонсоном (26 лет, 198 см), пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Джонсон присоединился к «Сперс» в середине декабря и провел за команду 30 матчей, набирая в среднем 5,9 очка и 3,2 подбора при реализации 45% бросков из-за дуги.

Ожидается, что 8-й пик драфта-2015 присоединится к одной из команд, которая претендует на чемпионство.

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