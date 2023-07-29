Лэнс Стивенсон: «Если бы не травмы, «Лейкерс» выиграли бы чемпионат в 2019 году»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Лэнс Стивенсон Кайл Кузма Баскетбол

Бывший игрок «Лейкерс» Лэнс Стивенсон заявил, что лос-анджелесская команда выиграла бы чемпионский титул в сезоне-2018/19, если бы не травмы.

«Если бы некоторые парни не травмировались в том году, мы бы выиграли чемпионат.

В том году Леброн выбыл из-за проблем с пахом, Кузма травмировался. Многие парни тогда травмировались. Думаю, что в том году мы бы выиграли», – сказал Стивенсон.

В сезоне-2018/19 «Лейкерс» не вышли в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.

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3 комментария

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david lamer
Если бы не травмы, сколько бы ещё команд выиграло чемпионат?
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Райли Карри
мало кто знает, но леброн взял 6й номер из-за лэнса
+3
0
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noke
Ответ david lamer
Если бы не травмы, сколько бы ещё команд выиграло чемпионат?
К примеру, если бы Адебайо и Драгич не травмировались в плей-офф 2020 - возможно у Лейкерс бы и не было титула.
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