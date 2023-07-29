Лэнс Стивенсон: «Если бы не травмы, «Лейкерс» выиграли бы чемпионат в 2019 году»
Бывший игрок «Лейкерс» Лэнс Стивенсон заявил, что лос-анджелесская команда выиграла бы чемпионский титул в сезоне-2018/19, если бы не травмы.
«Если бы некоторые парни не травмировались в том году, мы бы выиграли чемпионат.
В том году Леброн выбыл из-за проблем с пахом, Кузма травмировался. Многие парни тогда травмировались. Думаю, что в том году мы бы выиграли», – сказал Стивенсон.
В сезоне-2018/19 «Лейкерс» не вышли в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.
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