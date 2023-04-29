Лэнс Стивенсон продолжит карьеру в Пуэрто-Рико

Бывший свингмен «Индианы» (32 года, 196 см) подписал контракт с пуэрториканским клубом «Леонес де Понсе». Соглашение рассчитано на сезон 2023 года.

На счету Стивенсона 10 сезонов в НБА, семь из которых он провел за «Индиану» (2010-2014, 2016-2018, 2021/22). Последний раз игрок выступал в НБА в прошлом сезоне, набирая за «Пэйсерс» 9,3 очка, 3,9 передачи и 2,8 подбора в среднем за матч.

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