Лэнс Стивенсон объяснил, зачем подул в ухо Леброну в 2014 году: «Старался использовать все методы»

Теги Леброн Джеймс Индиана Майами НБА Лэнс Стивенсон Баскетбол

Экс-игрок НБА Лэнс Стивенсон объяснил, зачем он дул в ухо звездному Леброну Джеймсу во время серии плей-офф-2014 между «Индианой» и «Майами».

«Я просто выкладывался по полной программе, старался помочь команде. Мы вели борьбу за чемпионский титул, нам противостоял один из величайших игроков всех времен, нам нужно было что-то делать с ним. Я старался использовать все методы.

Использовал нью-йоркские штучки, предпринял все, что мог. Мы выиграли тот матч, это единственное, что имеет значение», – сказал Стивенсон.

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