Горан Драгич обсудил с «Майами» возможное возвращение в команду

Теги возможные переходы Майами НБА Горан Драгич Баскетбол

Свободный агент Горан Драгич обсудил с «Майами» возможное возвращение в команду.

Как отмечает обозреватель The Miami Herald Барри Джексон, окончательное решение по данному вопросу может быть принято уже под конец лета.

Словенец провел шесть полных сезонов в майке «Хит», в 2018 году он стал участником Матча всех звезд, в 2020 – вышел в финал НБА.

Сезон-22/23 37-летний баскетболист завершал в «Милуоки».

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2 комментария

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Tim Timson
ожидание Дэйм, реальность Драгич)
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scorp19
Замена Хаслема
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