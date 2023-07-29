Горан Драгич обсудил с «Майами» возможное возвращение в команду

Свободный агент обсудил с « » возможное возвращение в команду.

Как отмечает обозреватель The Miami Herald Барри Джексон, окончательное решение по данному вопросу может быть принято уже под конец лета.

Словенец провел шесть полных сезонов в майке «Хит», в 2018 году он стал участником Матча всех звезд, в 2020 – вышел в финал НБА.

Сезон-22/23 37-летний баскетболист завершал в «Милуоки».

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