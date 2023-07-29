Горан Драгич обсудил с «Майами» возможное возвращение в команду
Свободный агент Горан Драгич обсудил с «Майами» возможное возвращение в команду.
Как отмечает обозреватель The Miami Herald Барри Джексон, окончательное решение по данному вопросу может быть принято уже под конец лета.
Словенец провел шесть полных сезонов в майке «Хит», в 2018 году он стал участником Матча всех звезд, в 2020 – вышел в финал НБА.
Сезон-22/23 37-летний баскетболист завершал в «Милуоки».
«23» – культовый номер для НБА. Но это не только Джордан и Леброн
2 комментария