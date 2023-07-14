Горан Драгич: «Возвращение в «Хит» было бы самым приятным событием. Но НБА – это бизнес. Сегодня ты можешь быть в Майами, а завтра где-нибудь в Мемфисе»

Теги возможные переходы Майами НБА Горан Драгич Баскетбол

Разыгрывающий Горан Драгич намерен вернуться в «Майами» в текущее межсезонье.

Об этом словенец рассказал в интервью Siol.net.

«Главное желание – вернуться в «Майами».

Мой дом находится в Майами, у меня оба ребенка ходят туда в школу. Все сходится. Я провел там лучшие семь лет своей карьеры, и думаю, что возвращение в «Майами» было бы самым приятным событием. Это было бы действительно нечто феноменальное. Посмотрим.

Необходимо понимать, что НБА – это бизнес, что в конечном итоге важны только результаты. Это был действительно невероятный сезон для «Майами», они дошли до финала, а теперь уже сменили полкоманды. Это суровая реальность, которую хорошо знают баскетболисты НБА. Сегодня ты можешь быть в Майами, а завтра где-нибудь в Мемфисе – такова реальность», – поделился Драгич.

Ранее словенец отметил, что ведет переговоры с несколькими командами, и скоро будут новости. Возможный переход защитника в «Хит» затягивается из-за переговоров по Дэмиану Лилларду.

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4 комментария

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Kanu
Ждем домой, если Кайла скинут, явно пригодится на ограниченных минутах
+5
0
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Anastasiia Khvorostova
Ответ Максим Макеев
и мемфис такой ясно спс мемфис так то уважаемая контора делающая вещи лучше очень многих в лиге
"Сегодня ты можешь быть в Сочи, а завтра где-нибудь в Новосибирске"
При всем уважении к Новосибирску, конечно. Майами в США как город курорт, про Мемфис такого не скажешь
+2
0
+2
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Максим Макеев
и мемфис такой
ясно спс
мемфис так то уважаемая контора делающая вещи лучше очень многих в лиге
+1
0
+1
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Atlichna
Ответ Kanu
Ждем домой, если Кайла скинут, явно пригодится на ограниченных минутах
Нынешний Драгич намного хуже Кайла, у него точно не будет минут в плей-офф
0
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