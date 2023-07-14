Горан Драгич: «Возвращение в «Хит» было бы самым приятным событием. Но НБА – это бизнес. Сегодня ты можешь быть в Майами, а завтра где-нибудь в Мемфисе»

Разыгрывающий Горан Драгич намерен вернуться в « » в текущее межсезонье.

Об этом словенец рассказал в интервью Siol.net.

«Главное желание – вернуться в «Майами».

Мой дом находится в Майами, у меня оба ребенка ходят туда в школу. Все сходится. Я провел там лучшие семь лет своей карьеры, и думаю, что возвращение в «Майами» было бы самым приятным событием. Это было бы действительно нечто феноменальное. Посмотрим.

Необходимо понимать, что НБА – это бизнес, что в конечном итоге важны только результаты. Это был действительно невероятный сезон для «Майами», они дошли до финала, а теперь уже сменили полкоманды. Это суровая реальность, которую хорошо знают баскетболисты . Сегодня ты можешь быть в Майами, а завтра где-нибудь в Мемфисе – такова реальность», – поделился Драгич.

Ранее словенец отметил, что ведет переговоры с несколькими командами, и скоро будут новости. Возможный переход защитника в «Хит» затягивается из-за переговоров по Дэмиану Лилларду.

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