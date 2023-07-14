«Майами» не ведет переговоров с Гораном Драгичем
Разыгрывающий Горан Драгич намерен завершить карьеру в составе «Майами».
Однако по информации обозревателя «Хит» Бэрри Джексона, о сделке с защитником речи пока не идет.
Словенец провел 6 полных сезонов в майке «Хит», в 2018 году он стал участником Матча всех звезд, в 2020 – вышел в финал НБА.
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