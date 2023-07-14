«Майами» не ведет переговоров с Гораном Драгичем

Теги возможные переходы Майами НБА Горан Драгич Баскетбол

Разыгрывающий Горан Драгич намерен завершить карьеру в составе «Майами».

Однако по информации обозревателя «Хит» Бэрри Джексона, о сделке с защитником речи пока не идет.

Словенец провел 6 полных сезонов в майке «Хит», в 2018 году он стал участником Матча всех звезд, в 2020 – вышел в финал НБА.

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1 комментарий

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Tim Timson
ну правильно. им на бенч нужен молодой, здоровый как Гейб.. желательно незадрафтованный)
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