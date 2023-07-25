Стивен Эй Смит: «Филадельфии» будет лучше без Джеймса Хардена»

Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Стивен Эй Смит Тайриз Макси Баскетбол

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Филадельфии» лучше избавиться от звездного защитника Джеймса Хардена ради развития Майриза Макси.

«Да, я считаю, что «Сиксерс» будет лучше без Джеймса Хардена, это первое. Во-вторых, на месте Джеймса Хардена, будущего члена Зала славы, я бы посмотрел в зеркало и спросил себя, почему за последние два с лишним года я перехожу уже в четвертую команду. Посмотри в зеркало, брат мой.

Кроме того, я считаю, будет замечательно, если Джеймс Харден покинет «Филадельфию», по одной-единственной причине. Тайриз Макси. На месте «Филадельфии», я бы вручил Тайризу Макси мяч и сказал: «Теперь ты наш лидер», – заявил Смит.

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