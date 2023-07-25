Стивен Эй Смит: «Филадельфии» будет лучше без Джеймса Хардена»

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит считает, что «Филадельфии» лучше избавиться от звездного защитника ради развития Майриза Макси.

«Да, я считаю, что «Сиксерс» будет лучше без Джеймса Хардена, это первое. Во-вторых, на месте Джеймса Хардена, будущего члена Зала славы, я бы посмотрел в зеркало и спросил себя, почему за последние два с лишним года я перехожу уже в четвертую команду. Посмотри в зеркало, брат мой.

Кроме того, я считаю, будет замечательно, если Джеймс Харден покинет «Филадельфию», по одной-единственной причине. . На месте «Филадельфии», я бы вручил Тайризу Макси мяч и сказал: «Теперь ты наш лидер», – заявил Смит.

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