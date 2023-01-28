«Пеликанс» хотят обменять Девонте Грэма, Джексона Хэйса и Наджи Маршалла

« » рассматривает варианты обмена нескольких игроков перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

По информации Фишера, клуб хочет расстаться с , и Наджи Маршаллом.

Ранее сообщалось об интересе «Пеликанс» к форварду «Атланты» . При этом «Хоукс» нацелены приобрести игроков оборонительного плана.

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?