«Пеликанс» хотят обменять Девонте Грэма, Джексона Хэйса и Наджи Маршалла
«Новый Орлеан» рассматривает варианты обмена нескольких игроков перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.
По информации Фишера, клуб хочет расстаться с Девонте Грэмом, Джексоном Хэйсом и Наджи Маршаллом.
Ранее сообщалось об интересе «Пеликанс» к форварду «Атланты» Джону Коллинзу. При этом «Хоукс» нацелены приобрести игроков оборонительного плана.
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