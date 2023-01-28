«Пеликанс» хотят обменять Девонте Грэма, Джексона Хэйса и Наджи Маршалла

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«Новый Орлеан» рассматривает варианты обмена нескольких игроков перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Джейк Фишер.

По информации Фишера, клуб хочет расстаться с Девонте Грэмом, Джексоном Хэйсом и Наджи Маршаллом.

Ранее сообщалось об интересе «Пеликанс» к форварду «Атланты» Джону Коллинзу. При этом «Хоукс» нацелены приобрести игроков оборонительного плана.

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1 комментарий

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Tim Timson
Хорошие все игроки. Жаль Хэйса не развили, а Девонте в Шарлотт до Болла был очень неплох и как второй разыгрывающий зайдет очень многим)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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