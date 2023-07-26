Трэйси Макгрэйди: «Без Скотти Пиппена Майкл Джордан просто был отличным индивидуальным игроком»
Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди отметил, что Скотти Пиппен сыграл важную роль в карьере Майкла Джордана.
«В современном обществе и спорте игроков оценивают по количеству чемпионских титулов. Однако не всем повезло оказаться в нужной ситуации. Посмотрите на некоторых великих игроков.
Я не говорю, что Мэджику Джонсону повезло, но Мэджик Джонсон играл в одной команде со многими членами Зала славы. Не говоря уже о том, как повезло Лэрри Берду, верно?
Джордану не так повезло с членами Зала славы, но у него был отличный помощник в лице Скотти Пиппена. Если посмотрите на Джордана до того, как Скотти Пиппен стал Скотти Пиппеном, он просто был отличным индивидуальным игроком.
Джордан не мог пройти первый раунд и не проходил далеко в плей-офф, пока Скотти Пиппен не стал Скотти Пиппеном. Да, чтобы выиграть чемпионат, нужен талант, но не всем повезло играть в чемпионской команде», – сказал Макгрэйди.
Но Майк даже без Пиппена вероятнее всего разнес бы лигу.
Скотти при этом несомненно является лучшим «Роббин»-ом в истории.