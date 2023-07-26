Трэйси Макгрэйди: «Без Скотти Пиппена Майкл Джордан просто был отличным индивидуальным игроком»

Теги Майкл Джордан Трэйси Макгрэйди НБА Скотти Пиппен Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди отметил, что Скотти Пиппен сыграл важную роль в карьере Майкла Джордана.

«В современном обществе и спорте игроков оценивают по количеству чемпионских титулов. Однако не всем повезло оказаться в нужной ситуации. Посмотрите на некоторых великих игроков.

Я не говорю, что Мэджику Джонсону повезло, но Мэджик Джонсон играл в одной команде со многими членами Зала славы. Не говоря уже о том, как повезло Лэрри Берду, верно?

Джордану не так повезло с членами Зала славы, но у него был отличный помощник в лице Скотти Пиппена. Если посмотрите на Джордана до того, как Скотти Пиппен стал Скотти Пиппеном, он просто был отличным индивидуальным игроком.

Джордан не мог пройти первый раунд и не проходил далеко в плей-офф, пока Скотти Пиппен не стал Скотти Пиппеном. Да, чтобы выиграть чемпионат, нужен талант, но не всем повезло играть в чемпионской команде», – сказал Макгрэйди.

23 великие фотографии Майкла Джордана

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2 комментария

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ironboy
Ти-мак,конечно, отдаёт должное Скотти.
Но Майк даже без Пиппена вероятнее всего разнес бы лигу.
Скотти при этом несомненно является лучшим «Роббин»-ом в истории.
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Сергей Пузанков
Ответ ironboy
Ти-мак,конечно, отдаёт должное Скотти. Но Майк даже без Пиппена вероятнее всего разнес бы лигу. Скотти при этом несомненно является лучшим «Роббин»-ом в истории.
Ти-Мак просто оправдывается, т.к. он сам всю карьеру был отличным индивидуальным игроком, который не мог пройти первый раунд
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