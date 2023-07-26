Трэйси Макгрэйди: «Слышал, что Леброн Джеймс станет владельцем новой команды в Лас-Вегасе»

Теги Леброн Джеймс Трэйси Макгрэйди Лейкерс НБА Баскетбол

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди заявил, что последние три года слышит о расширении лиги и о том, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс станет владельцем новой команды в Лас-Вегасе.

«Я слышу это последние три года. Слышал, что новая команда будет в Лас-Вегасе. Слышал, что Леброн Джеймс станет ее владельцем. Это его команда. Я слышал это по каналам в лиге», – сказал Макгрэйди.

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!

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2 комментария

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Максим Макеев
А как вообще обретают владельцев новые команды Лиги? Создание команды в Вегасе не мечта одного Джеймса уж явно ибо больно жирный кусок будет. Потому почему именно ему должна достаться команда?
если он будет делать это вместе с другими инвесторами то как он собирается брать мажоритарный пакет? ведь такая команда меньше 5-6 миллиардов на рынке стоить не будет, а у него миллиард максимум имеется
сомневаюсь что ему за «Ой ну ты же Леброн» отдадут жирнейший кусок доли
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armageddon123456
Ответ Максим Макеев
А как вообще обретают владельцев новые команды Лиги? Создание команды в Вегасе не мечта одного Джеймса уж явно ибо больно жирный кусок будет. Потому почему именно ему должна достаться команда? если он будет делать это вместе с другими инвесторами то как он собирается брать мажоритарный пакет? ведь такая команда меньше 5-6 миллиардов на рынке стоить не будет, а у него миллиард максимум имеется сомневаюсь что ему за «Ой ну ты же Леброн» отдадут жирнейший кусок доли
Приобретет миноритарных пакет и будет одним из владельцев, а со временем может мажоритарный (сразу на мажоритарный денег может не хватить, все таки это Вегас)
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