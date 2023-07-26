Трэйси Макгрэйди: «Слышал, что Леброн Джеймс станет владельцем новой команды в Лас-Вегасе»

Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди заявил, что последние три года слышит о расширении лиги и о том, что форвард « » станет владельцем новой команды в Лас-Вегасе.

«Я слышу это последние три года. Слышал, что новая команда будет в Лас-Вегасе. Слышал, что Леброн Джеймс станет ее владельцем. Это его команда. Я слышал это по каналам в лиге», – сказал Макгрэйди.

В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!