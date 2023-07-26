Трэйси Макгрэйди: «Слышал, что Леброн Джеймс станет владельцем новой команды в Лас-Вегасе»
Бывшая звезда НБА Трэйси Макгрэйди заявил, что последние три года слышит о расширении лиги и о том, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс станет владельцем новой команды в Лас-Вегасе.
«Я слышу это последние три года. Слышал, что новая команда будет в Лас-Вегасе. Слышал, что Леброн Джеймс станет ее владельцем. Это его команда. Я слышал это по каналам в лиге», – сказал Макгрэйди.
В НБА говорят о расширении: Леброн хочет команду в Вегасе, букмекеры верят в Сиэтл. А среди вариантов есть даже Париж!
если он будет делать это вместе с другими инвесторами то как он собирается брать мажоритарный пакет? ведь такая команда меньше 5-6 миллиардов на рынке стоить не будет, а у него миллиард максимум имеется
сомневаюсь что ему за «Ой ну ты же Леброн» отдадут жирнейший кусок доли