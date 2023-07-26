ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/8 финала. Испания сыграет с Чехией, Словения встретится с Италией и другие матчи
Сегодня в сербском Нише пройдут матчи 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.
Испания сыграет с Чехией, Словения встретится с Италией.
Чемпионат Европы
Юноши (U18)
Ниш, Сербия
Плей-офф
1/8 финала
Германия – Швеция
26 июля. 14.00
Турция – Литва
26 июля. 14.00
Греция – Финляндия
26 июля. 16.30
Испания – Чехия
26 июля. 16.30
Франция – Польша
26 июля. 19.00
Израиль – Хорватия
26 июля. 19.00
Сербия – Дания
26 июля. 21.30
Словения – Италия
26 июля. 21.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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