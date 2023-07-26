ЧЕ-2022. Юноши (U18). 1/8 финала. Испания сыграет с Чехией, Словения встретится с Италией и другие матчи

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Сегодня в сербском Нише пройдут матчи 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 18 лет.

Испания сыграет с Чехией, Словения встретится с Италией.

Чемпионат Европы

Юноши (U18)

Ниш, Сербия

Плей-офф

1/8 финала

Германия – Швеция

26 июля. 14.00

Турция – Литва

26 июля. 14.00

Греция – Финляндия

26 июля. 16.30

Испания – Чехия

26 июля. 16.30

Франция – Польша

26 июля. 19.00

Израиль – Хорватия

26 июля. 19.00

Сербия – Дания

26 июля. 21.30

Словения – Италия

26 июля. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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