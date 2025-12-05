  • Спортс
  • Кевину Дюрэнту потребуется отыграть еще почти 12 сезонов, чтобы догнать рекорд Леброна Джеймса по играм с 10+ очками
Кевину Дюрэнту потребуется отыграть еще почти 12 сезонов, чтобы догнать рекорд Леброна Джеймса по играм с 10+ очками

Рекорд Джеймса по матчам с минимум 10 очками не превзойдут в ближайшее время.

Сегодня на 1297 играх прервалась серия матчей Леброна Джеймса с 10+ набранными очками. В игре против «Торонто» на его счету 8 очков при 4 попаданиях с игры из 17 попыток.

На данный момент самая длинная активная серия принадлежит Кевину Дюрэнту – 267 матчей. 37-летнему форварду потребуется отыграть еще почти 12 сезонов по 82 игры, чтобы сравняться с Джеймсом.

За Дюрэнтом идет Шэй Гилджес-Александер с 170 играми, который имеет возможность догнать Джеймса в сезоне-2039/40, когда действующему MVP будет 41 год.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница StatMuse в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
