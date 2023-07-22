Игроки юношеских сборных Турции и Польши устроили протест из-за скользкого паркета

По словам скаута Роба Каразневича, игроки юношеских сборных Турции и Польши устроили протест в концовке матча Евробаскета (U18) из-за скользкой площадки.

«Игроки устроили акцию протеста в матче между Турцией и Польшей.

За последние 5 минут не было совершено ни одного броска, команды просто передавали друг другу мяч, когда время на атаку подходило к концу.

Неприемлемые условия для игры из-за опасного скользкого паркета», – написал Каразневич в твиттере.

По словам эксперта ESPN Джонатана Гивони, причинами скользкого паркета стали сильный дождь и отсутствие кондиционера. В результате игроки падали и травмировались. Последней каплей стало падение поляка Якуба Шумерта во время быстрого прорыва. Игроку потребовалась медицинская помощь.

Встреча закончилась победой Турции со счетом 78:63.

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