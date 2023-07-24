Микэл Бриджес об обмене на Дюрэнта: «Не верил, что это возможно. На фоне слухов я ходил по спортзалу «Нетс» и шутил: «Наконец я дома!» Два дня спустя меня обменяли – карма»

Теги Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Пол Джордж Микэл Бриджес Баскетбол

Лидер «Бруклина» Микэл Бриджес стал гостем подкаста форварда «Клипперс» Пола Джорджа Podcast P with Paul George.

Бриджес вспомнил, как он смеялся над слухами о возможном обмене, а затем cделка состоялась в реальности.

«Когда вся эта штука с Кей-Ди случилась, я правда не думал, что это может произойти. Когда мы приехали играть с «Бруклином» за пару дней до случившегося, я ходил по спортзалу «Нетс» и шутил, типа: «Это мой дом! Наконец я дома!» Валял дурака: подходил к работникам организации, и такой: «Скоро увидимся, бро. Через парочку дней увидимся».

И два дня спустя меня обменяли. Карма», – рассказал Бриджес, смеясь.

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