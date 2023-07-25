Майк Лонгабарди возглавит фарм-клуб «Филадельфии»
Майк Лонгабарди будет назначен главным тренером фарм-клуба «Филадельфии» в G-лиге «Делавэр», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
У Лонгабарди 20-летний опыт работы ассистентом главного тренера в НБА.
50-летний специалист провел прошедший сезон в тренерском штабе «Атланты». До этого он работал в «Хьюстоне», «Бостоне», «Финиксе», «Кливленде», «Вашингтоне» и «Сакраменто».
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