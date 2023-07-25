Филипу Петрушеву пришлось спасаться от лесных пожаров на Родосе

Теги происшествия Филадельфия НБА фото Филип Петрушев Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Филип Петрушев и его девушка Тиана Сумакович прилетели на Родос в отпуск, но были вынуждены спасаться от лесных пожаров, которые охватили греческий остров.

Паре пришлось пройти несколько километров, спасаясь от огня. Тиана в своих постах в соцсетях рассказывала о ситуации, в которой она и Петрушев оказались вместе с жителями и другими туристами на Родосе.

Сначала пара укрылась на пляже в десяти километрах от пожара. Начав задыхаться от густого дыма, они добрались до чужого отеля в надежде, что их заберут. Но помощь так и не прибыла. Поскольку огонь приближался, у них не было другого выбора, кроме как бежать.

После долго пути пешком паре удалось найти автобус. Как сообщает Telegraf.rs, сербский баскетболист и его девушка благополучно добрались до Белграда.

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Фото: твиттер-аккаунт Рикардо Кака.

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1 комментарий

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andyon
Там и Анталья горит уже. Капец этим летом курортам
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