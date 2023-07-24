Херберт Джонс присоединится к спарринг-составу сборной США перед ЧМ-2023

Легкий форвард «Нового Орлеана» присоединится к спарринг-составу сборной США, пишет инсайдер Марк Стейн.

Ранее на сборы были приглашены Чет Холмгрен, Джейлен Уильямс (оба – «Оклахома»), Кейд Каннингем («Детройт»), Джейлен Грин («Хьюстон») и Киган Мюррэй («Сакраменто»), Пэйтон Притчард («Бостон»), Квентин Граймс («Нью-Йорк»), Трей Мерфи (« ») и Наз Рид («Миннесота»).

Сборная США начнет подготовку к чемпионату мира 3 августа в кампусе Университета Невады в Лас-Вегасе.

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