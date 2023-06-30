«Реал» близок к подписанию крупного контракта с Эди Таварешом. Центровой станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Евролиги

Теги Turkish Airlines EuroLeague Реал чемпионат Испании Эди Тавареш Баскетбол

Мадридский «Реал» и центровой команды Эди Тавареш (31 год, 221 см) близки к продлению соглашения.

Как информирует Eurohoops, Тавареш станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Сделка близка к завершению.

Сообщалось, что мадридский клуб придерживается правила, согласно которому не платит одному игроку более 3,5 миллиона евро за сезон. Из-за этого ранее переговоры между сторонами зашли в тупик.

31-летний Тавареш по действующему контракту получает 2 миллиона евро и является самым высокооплачиваемым баскетболистом «Реала» (9-е место в Евролиге).

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1 комментарий

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гилберт
Можно 4 или 5 в год на пару сезонов, но не более.
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