«Реал» близок к подписанию крупного контракта с Эди Таварешом. Центровой станет одним из самых высокооплачиваемых игроков Евролиги

Мадридский «Реал» и центровой команды (31 год, 221 см) близки к продлению соглашения.

Как информирует Eurohoops, Тавареш станет одним из самых высокооплачиваемых игроков . Сделка близка к завершению.

Сообщалось, что мадридский клуб придерживается правила, согласно которому не платит одному игроку более 3,5 миллиона евро за сезон. Из-за этого ранее переговоры между сторонами зашли в тупик.

31-летний Тавареш по действующему контракту получает 2 миллиона евро и является самым высокооплачиваемым баскетболистом « » (9-е место в Евролиге).

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