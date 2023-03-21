Евгений Колесников: «Ехали в Самару с одной целью: победить»

Защитник « » отметил, что без уверенности в победе команда не смогла бы одолеть «Самару» в сегодняшнем гостевом матче Лиги ВТБ (87:83).

«Хорошо начали игру, первая половина складывалась для нас достаточно успешно: контролировали подбор, контролировали ритм игры, у нас все получалось. Но в третьей четверти « » поменяла защиту и за счет наших ошибок и своих быстрых прорывов смогла вернуться в игру.

В четвертой же четверти смогли выровнять ситуацию. Получилась очень интересная игра, в концовке которой оказались сильнее.

Ехали в Самару с одной целью: победить! Другого пути, чтобы попасть в плей-офф, у нас просто не было. Каждый был уверен, что сможем победить — и без этой уверенности мы бы одолеть «Самару» не смогли», – сказал Колесников.

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