Евгений Колесников: «Ехали в Самару с одной целью: победить»

Теги Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Защитник «Автодора» Евгений Колесников отметил, что без уверенности в победе команда не смогла бы одолеть «Самару» в сегодняшнем гостевом матче Лиги ВТБ (87:83).

«Хорошо начали игру, первая половина складывалась для нас достаточно успешно: контролировали подбор, контролировали ритм игры, у нас все получалось. Но в третьей четверти «Самара» поменяла защиту и за счет наших ошибок и своих быстрых прорывов смогла вернуться в игру.

В четвертой же четверти смогли выровнять ситуацию. Получилась очень интересная игра, в концовке которой оказались сильнее.

Ехали в Самару с одной целью: победить! Другого пути, чтобы попасть в плей-офф, у нас просто не было. Каждый был уверен, что сможем победить — и без этой уверенности мы бы одолеть «Самару» не смогли», – сказал Колесников.

Кубок России – топ! Заполненные трибуны на «Финале четырех» в Питере, шоу на Сибур Арене и новый чемпион

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий