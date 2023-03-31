Евгений Колесников: «Время проверить наши силы»

Теги ЦСКА Евгений Колесников Автодор Единая лига ВТБ Баскетбол

Капитан «Автодора» Евгений Колесников рассказал о настрое на стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Мы шли весь сезон к плей-офф, и сейчас время проверить наши силы. ЦСКА – это, естественно, сильный соперник, к которому нужно усердно готовиться. Нужно понимать, что этот соперник никогда не прощает ошибок. Необходимо на протяжении всех 40 минут быть максимально сконцентрированными как в защите, так и в нападении. Только в этом случае у нас появится шанс победить ЦСКА.

Каждая игра начинается со счета 0:0, все будет зависеть только от наших действий», – заявил Колесников.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий