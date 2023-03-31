Евгений Колесников: «Время проверить наши силы»

Капитан « » рассказал о настрое на стартовый матч четвертьфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ против ЦСКА.

«Мы шли весь сезон к плей-офф, и сейчас время проверить наши силы. ЦСКА – это, естественно, сильный соперник, к которому нужно усердно готовиться. Нужно понимать, что этот соперник никогда не прощает ошибок. Необходимо на протяжении всех 40 минут быть максимально сконцентрированными как в защите, так и в нападении. Только в этом случае у нас появится шанс победить ЦСКА.

Каждая игра начинается со счета 0:0, все будет зависеть только от наших действий», – заявил Колесников.

Единая лига ВТБ – все? Чемпионату России не нужны команды из соседних стран

«Когда вижу бросок Принтезиса, меня как будто колет в сердце». Ненад Крстич вспоминает ЦСКА