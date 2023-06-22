ФИБА вынесла наказания в отношении пяти человек за сексуальные домогательства в женской сборной Мали

Спустя два года после скандала, связанного с сексуальными домогательствами в женской сборной Мали и Федерации баскетбола страны, ФИБА объявила о наказаниях в отношении причастных лиц.

Бывший тренер сборной Мали Амаду Бамба получил пожизненную дисквалификацию от работы в ФИБА и штраф в размере 80 000 швейцарских франков (около 90 000 долларов).

Бывший президент Федерации баскетбола Мали Харуна Майга отстранен на восемь лет и оштрафован на 20 000 швейцарских франков (22 000 долларов). Еще два бывших сотрудника федерации и бывший тренер сборной получили дисквалификацию от 2 до 6 лет и штраф от 5 до 10 тысяч швейцарских франков.

Летом 2021 года ФИБА начала расследование по факту возможных домогательств в Федерации баскетбола Мали. Тогда президент ФИБА Хамаде Ньянг принял решение временно покинуть пост, который он занимал с 1999 по 2007 годы. Предполагалось, что глава международной федерации знал о сексуальных домогательствах в организации.

Согласно сообщению The New York Times, по меньшей мере 100 баскетболисток в течение нескольких лет подверглись насилию. «Они смотрят на тебя не как на баскетболиста, а как на кусок мяса, с которым можно заняться сексом», — рассказала бывшая баскетболистка Айссата Тина Джибо, которая сейчас является спортивной активисткой.

Одна из баскетболисток была в отношениях с тренером в подростковом возрасте в надежде продвинуться как в финансовом, так и в карьерном плане. Когда она забеременела в 16 лет, тренер заставил ее сделать аборт.

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